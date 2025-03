Anteprima24.it - Satira, musica e teatro: da Zelig arrivano gli Oblivion per il nono appuntamento dell’Accademia di Santa Sofia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiSaranno gligli attesi protagonisti deldella stagione artisticadi, in programma sabato 22 marzo alle ore 20 presso ilComunale di Benevento. Un evento di grande rilievo, organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, sotto la direzione artistica di Marcella Parziale e Filippo Zigante, con la consulenza scientifica di Aglaia McClintock. Gliporteranno in scena il loro spettacolo “Tuttorial. Guida contromano alla contemporaneità”, diretto da Giorgio Gallione. Un vero e proprio viaggio nel presente e nel futuro, dove il quintetto mescolae cultura pop in un susseguirsi di gag e parodie. Galileo Galilei star di TikTok, Leonardo da Vinci alle prese con contenuti virali e Alessandro Manzoni che immagina i suoi “Promessi Sposi” nelle più celebri serie televisive: questi sono solo alcuni degli ingredienti di uno spettacolo tanto irriverente quanto brillante.