It.insideover.com - Sanzioni e bombardamenti: la nuova strategia di Trump contro Houthi e Iran

Leggi su It.insideover.com

Il 18 dicembre del 2023 prendeva il via l’operazione Prosperity Guardian. La missione militare guidata dagli Stati Uniti a cui partecipa il Regno Unito con unità navali e altre nazioni, come Australia, Canada, Danimarca e Olanda con personale militare.L’operazione è stata determinata per proteggere attivamente il traffico marittimo nel Mar Rosso dagli attacchi missilistici e con droni portati dagliyemeniti, considerati un proxy dell’. Prosperity Guardian è stata seguita dalla missione dell’Unione Europea Aspides, cominciata il 19 febbraio 2024 e a cui partecipano diverse nazioni europee con un impegno pressoché costante di Italia e Francia. La differenza tra le due operazioni è nelle regole di ingaggio: le forze statunitensi colpiscono attivamente le posizioni deglinel territorio yemenita, mentre quelle europee operano in un regime strettamente difensivo, ingaggiando i vettori missilistici o droni che minacciano il naviglio mercantile in transito.