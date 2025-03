Sololaroma.it - Santon: “Dopo la Roma ero depresso, Mourinho? Ha sempre detto tutto in faccia”

Il mondo del calcio è pieno di giocatori caratterizzati da quella pesante etichetta di eterni incompiuti, di promesse non mantenute con la quale è difficile convivere. Un caso emblematico è quello di Davide, cresciuto nella cantera dell’Inter e diventato subito popolare per una serata in particolare, una notte di Champions League del 2009 nella quale, appena 17enne, fermò in maniera netta e totale un certo Cristiano Ronaldo. L’experò non confermò le premesse viste in quell’occasione, giocando per Cesena e Newcastle prima di smettere, a soli 31 anni,l’ultima esperienza in giallorosso.In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex terzino destro si è raccontato, rivelando pensieri molto profondi: “aver smesso allaero, senza meta, il supporto psicologico è stato decisivo nei primi 6-7 mesiaver appeso le scarpe al chiodo.