Santino Marella | Sarebbe bello se mia figlia Arianna Grace debuttasse a SD a Bologna

Manca ormai poco all’appuntamento con l’episodio di SmackDown di questo venerdì che andrà in onda dal nostro Paese e, precisamente, da. Ricordiamo tutti come proprio in Italia, in occasione di un episodio di Raw tenutosi a Milano nel 2007, avvenne il debutto di, il quale venne “pescato” tra il pubblico e vinse subito l’IC Title sconfiggendo Umaga con l’aiuto di Bobby Lashley. Ora,spera che si possa chiudere il cerchio con il debutto dellanel main roster.“pazzesco”Durante una intervista con Maurizio Merluzzo,ha espresso il desiderio di vedere la, la star di NXT, debuttare nel main roster in occasione dell’episodio di SmackDown che si svolgerà aquesto venerdì, un po’ come fece lui nel 2007: “Il mercato italiano è in risalita.