Santa Maria La Carità: in fuga dai Carabinieri, lanciano dall'auto una gabbia di canarini

Bloccati e arrestati, avevano appena rubato rame, ferro e.tartarugheHanno 41 e 27 anni i due uomini arrestati daidella sezione radiomobile di Castellammare di Stabia. Succede nella cittadina diLa, lungo via cappella dei Bisi. I militari sono in zona e quando notano l’auto dei due si avvicinano per controllarla.La risposta è unadisperata durante la quale i duedal finestrino unadi. La corsa è breve e iriescono a fermare l’auto dopo alcune centinaia di metri.Nel veicolo 70 chili di rame e sacchi contenenti rubinetteria e ferro e un secchio con 6 tartarughe. Recuperata la gabbietta, illesi i.Materiale e animali, hanno scoperto i, erano stati portati via da un’abitazione al secondo piano di una palazzina in via cappella dei Bisi.