Sanità pubblica | il valore della prossimità

Arezzo, 19 marzo 2025 –: il: Convegno Fp Cgil il 21 marzo nell’ospedale del Valdarno: parola chiavealla base dell’assistenza primaria e delle medicina d’iniziativa. Ad essa la Fp Cgil ha dedicato il convegno che si terrà la mattina del 21 marzo, con inizio alle ore 9, presso l’auditorium dell’ospedale del Valdarno. ”La– ricorda Gabriella Petterutisegreteria provinciale Fp Cgil - nasce dalla consapevolezza di un bisogno condiviso tra più persone, accomunate dalla loro vicinanza spaziale e temporale. Lo spazio ospedaliero, come luogo segregatomalattia, verrà superato dalla creazione di spazi di assistenza primaria e dalla medicina d’iniziativa? Che posto occuperanno in questo spazio le persone che lavorano nella? Ilche queste sono in grado di esprimere è riconosciuto dalla popolazione come “presidio insostituibile di unità del paese” (per usare le parole del Presidente Mattarella)? oppure le operatrici e gli operatori sanitari vengono percepiti come i terminali di tutto ciò che non funziona? Il 21 marzo parleremo quindi delle persone che operano nel Servizio sanitario pubblico, delle loro istanze, ma anche del loro impegno a partecipare alla vita democratica, candidandosi alle prossime elezioni per il rinnovo delle Rsu nella Asl Tse”.