Cityrumors.it - Sanità futuristica in Cina: robot in corsia, mentre l’Europa resta Indietro

Inlaè già nel futuro:sospesi al soffitto trasportano farmaci e strumenti medici in tempo reale.in Europa si discute ancora di digitalizzazione ospedaliera e carenza di personale sanitario, ingli ospedali hanno già abbracciato l’era dell’intelligenza artificiale e dellaica avanzata. Nel gigante asiatico, infatti, gli esseri umani e le macchine collaborano con l’uomo per migliorare l’efficienza delle cure, ridurre gli errori e ottimizzare il tempo dei medici.Processi all’avanguardia per i medici cinesi Cityrumors.it foto AnsaLa tecnologia ha invaso i reparti ospedalieri:sospesi al soffitto sfrecciano sopra le teste di medici e pazienti, trasportando farmaci, referti ed esami da un’unità all’altra in pochi secondi. Un modello avveniristico che sta rivoluzionando lail vecchio continente fatica a tenere il passo.