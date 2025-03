Ilfattoquotidiano.it - Sangiuliano torna a parlare a sette mesi dalle dimissioni: oggi a Napoli la presentazione di “Fratelli di chat” con Salvini, Oliva e Bocchino

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ultima conversazione via Whatsapp con i colleghi di governo fu quella dei saluti. Un addio, o forse solo un arrivederci. “In lacrime vi abbraccio tutti”, scrisse il 6mbre 2024 l’allora ministro della Cultura Gennaronelladei ministri rassegnando le propriedopo il “caso Boccia”. Abbracci virtuali, messaggi di solidarietà. Poi l’epilogo: “Gennaroha abbandonato la”. Poche ore prima parlamentari e dirigenti meloniani avevano progettato le suedal governo per far posto ad Alessandro Giuli., adi distanza, l’ex direttore del Tg2sul luogo del delitto. E lo farà parlando di un’altra, politica, legata ai suoi ex colleghi: quella did’Italia, il partito di Giorgia Meloni che nell’ottobre del 2022 lo ha fortemente voluto come ministro della Cultura per poi voltargli le spalle prima delle