Internews24.com - San Siro Inter, procede l’iter per la realizzazione del nuovo stadio: adesso è l’ora del bando!

Leggi su Internews24.com

di RedazioneSanper ladeldel! Il programma dei nerazzurri e del MilanIl tema sulladelSancontinua a tener banco in casae in casa Milan. La Gazzetta dello Sport spiega a che punto sono le due squadre, insieme al Comune di Milano, per il progetto delimpianto.SAN– «Avanti conper ladeldi Sandi proprietà die Milan. Dopo aver ricevuto dalle squadre il dossier diesse per l’acquisto del Meazza e delle aree attorno (prezzo stimato dall’Agenzia delle Entrate di 197 milioni), la giunta di Milano ha approvato ieri la delibera con le linee di indirizzo per proseguire nelle attività. È un passaggio tecnico e necessario: ora il Comune pubblicherà per un periodo di almeno 30 giorni l’avviso di avvenuta ricezione della proposta e di sollecitazione di eventuali manifestazioni diesse, anche alternative a quella dei club».