San Giuseppe | il Santo Patrono dei Lavoratori Celebrato il 19 Marzo

San: ildeiil 19Sanè una delle figure più venerate nella tradizione cristiana,il 19come ildeie delle famiglie. La sua storia e il suo ruolo come padre terreno di Gesù lo rendono un simbolo di umiltà e dedizione. San, sposo di Maria e padre putativo di Gesù, è noto per la sua vita semplice e devota. Secondo i Vangeli,era un falegname di Nazareth, un uomo giusto e rispettoso delle leggi divine. La sua santità è riconosciuta per la sua fede incrollabile e il suo ruolo cruciale nella Sacra Famiglia. La Canonizzazione e il Ruolo di SanLa decisione di canonizzare Sansi basa sulla sua vita esemplare di fede e lavoro. È stato proclamatodella Chiesa universale da Papa Pio IX nel 1870.