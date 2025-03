Lanazione.it - San Casciano dei Bagni protagonista su Rai Storia con 'In carne e bronzo'

Sande(Siena), 19 marzo 2025 - Raitorna a raccontare gli scavi del Santuario di Sandeigrazie al programma “Italia. Viaggio nella Bellezza” prodotto da Rai Cultura. Dopo la prima puntata andata in onda nel 2023, gli scavi diventano protagonisti di una seconda puntata “In. Il santuario di Sandei”, di Brigida Gullo, per la regia di Eugenio Farioli Vecchioli, che andrà in onda lunedì 24 marzo alle ore 21:10 su Rai. Per l’occasione la puntata verrà anche proiettata in diretta al Teatro dei Georgofili Accalorati a Sandei. Per coloro che non riusciranno a vedere il documentario lunedì sera, la puntata verrà mandata in replica sempre su Raimartedì 25 gennaio alle ore 9:45, mercoledì 26 alle ore 06:30, giovedì 27 alle ore 23 e venerdì 28 alle ore 15.