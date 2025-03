Lanazione.it - Sammezzano. Sospesa l’asta. Cosa succede

di Manuela PlastinaIl destino diè ancora una volta nel limbo.prevista per il 27 marzo è statacon provvedimento del giudice delegato poche settimane fa, ma nessuno ha spiegato ancora il perché. Era il terzo tentativo di incanto in 7 anni; i primi due andarono deserto nel 2018 e 2019. Stavolta si ripartiva da 15,77 milioni di euro. Èanche la trattativa arrivata al curatore fallimentare dalla famiglia Moretti e sostenuta dalla Kairos: non se ne sa più niente. Un limbo che fa temere a chi amache possa restare ancora abbandonato a se stesso, situazione in cui si trova ormai dal 1991. Ma chi ama il castello arabeggiante del marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona, non smette di accendere i riflettori nella speranza di una sua rinascita.