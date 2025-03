Unlimitednews.it - Salvini “Mentre Usa e Russia parlano di pace, l’UE pensa alla guerra”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Trump e Putindi, qualcuno a Bruxelles vuole spendere dei soldi per fare la. Questi mi sembrano veramente fuori dal mondo, fuori drealtà, su un altro pianeta. Forse sono già arrivati su Marte grazie a Musk”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo, in un punto stampa a Bruxelles, rispondendo alle domande in merito al piano per la difesa proposto dCommissione europea e approvato dal Parlamento, per aumentare le spese militari dei 27 Stati membri dell’Unione. “Se noi dessimo rettacommissaria Ks, saremmo in. Io ho un figlio di 21 anni, non voglio mandarlo in Ucraina perché la signora Ks ha voglia di. Con tutto rispetto ci vada lei”, ha affermato il leader della Lega. Alle domande in merito, Matteoha poi risposto: “Non penso che sia una minaccia per il mondo.