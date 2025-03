Lapresse.it - Salvini: “La Russia non è una minaccia, i clandestini lo sono per l’Italia”

Il leader leghista e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo, ribadisce la sua contrarietà al riarmo dell’Europa e la sua posizione secondo cui ladi Vladimir Putin non costituisce unaper il mondo. “Non penso che lasia unaper il mondo. Per gli italiani lai troppiche anche grazie all’inerzia dell’Unione Europeaentrati in casa nostra”, ha detto il vicepremier a Bruxelles a margine dell’evento di Confindustria ‘Bridging the Alps: Overcoming Barriers and Advancing Sustainable Connectivity in Europe’ al Parlamento Europeo. “Se noi dessimo retta alla commissaria Kallas (l’Alta rappresentante Ue per gli Affari esteri, ndr), saremmo in guerra. Io ho un figlio di 21 anni e non voglio mandarlo in Ucraina perché la signora Kallas ha voglia di guerra.