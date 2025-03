Ilfattoquotidiano.it - Salvini da Bruxelles insiste: “Meloni difenda l’interesse nazionale, il riarmo non lo è. La Russia? Non è una minaccia per il mondo”

Nuovo attacco di Matteoal piano diproposto da Ursula von der Leyen. Parlando alla stampa a, il leader della Lega: “Non penso che lasia unaper il. Per gli italiani lasono i troppi clandestini che, anche grazie all’inerzia dell’Unione Europea, sono entrati in casa nostra”. “Se noi dessimo retta la commissaria Kallas saremmo in guerra. Io ho un figlio di 21 anni, non voglio mandarlo in Ucraina perché la signora Kallas ha voglia di guerra. Con tutto rispetto ci vada lei”, aggiunge, sottolineando che l’Ue è nata “per garantire la pace non per alimentare nuove guerre”.E su, che pure ha approvato il piano di, pur criticandolo continua: “ha un mandato per difendereitaliano. Non penso che quello di cui sta parlando qualcuno acorrisponda alitaliano, e neanche aldei cittadini europei.