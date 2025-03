Gqitalia.it - Salviamo il denim americano cimosato

Il 9 aprile, a Vidalia, in Louisiana, verrà messa all'asta l'ultima grande speranza deldi produzione americana. Presieduta dall'ufficio dello sceriffo della contea di Concordia, Vidalia Mills venderà i suoi beni, tra cui terreni, edifici e attrezzature, per coprire un debito di oltre 30 milioni di dollari. All'asta saranno presumibilmente inclusi 40 telai americani Draper X3 acquistati dalla mitica fabbrica di jeans Cone White Oak di Greensboro, nella Carolina del Nord, dopo la sua chiusura nel 2017. L'asta segna la fine dell'unico produttore disu scala industriale in America, ma è solo l'ultimo capitolo di una lotta decennale per mantenere vivo il sogno della cimosa prodotta in America.Per la maggior parte delle persone che indossano jeans, il valore di un paio di salopette si riduce alla vestibilità, al marchio sulla toppa e forse al risciacquo.