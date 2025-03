Oasport.it - Salto con gli sci, a Lahti si disputano gli ultracentenari Salpausselän Kisat

Raggiungiamo la “Flamme Rouge” della Coppa del Mondo maschile dicon gli sci. Quando si arriva a, significa che la stagione volge al termine. Quest’anno più di altre volte, poiché quella programmata nel weekend del 22-23 marzo sarà la penultima tappa dell’inverno 2024-25.Il contesto è risaputo, essendo abitualmente teatro dei. La manifestazione, ormai conosciuta con il nome diSki Games, è nata nel 1923 e rappresenta una sorta di Festival dedicato a tutte le discipline nordiche. Non sorprende, quindi, che la città situata un centinaio di km a nord della capitale Helsinki sia una “cattedrale” per sci di fondo, combinata e appunto. Ha ospitato la bellezza di 7 edizioni dei Mondiali (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017) con l’ottava in arrivo nel 2029.