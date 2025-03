Ilfattoquotidiano.it - Salmone contaminato, un dipendente della ditta sotto inchiesta prima del suicidio: “Etichette con la scadenza rimosse con il phon”

Un exdell’azienda ittica di Ancona, oggiper il caso di Roberta Favellara, aveva denunciato la sostituzione illegale dellecon le date didi togliersi la vita. La rivelazione arriva dalla vedova dell’uomo che ha raccontato la vicenda al Resto del Carlino. La donna ha raccontato come il marito si era accorto che si utilizzava l’asciugacapelli per rimuovere e sostituire lecon la data di, allungandone artificialmente la validità: “Gli era stato detto che era un accordo che aveva la, che potevano farlo, ma lui aveva dei dubbi”.La vicenda riemerge ora dopo che la magistratura ha chiesto il rinvio a giudizio del legale rappresentanteper lesioni colpose gravi e commercio di sostanze alimentari nocive, in relazione al caso di Favellara, la donna di Bologna che due anni fa era finita in coma e aveva causato dei danni permanenti dopo aver mangiatodal batterio Listeria.