Salmone adulterato | Contraffatte le scadenze Un suicidio e una causa civile

Bologna, 19 marzo 2025 – “Io e mio marito vivevamo in simbiosi. Lui era il pilastro della famiglia, era tutto per me e mio figlio. Se n’è andato nel settembre 2022. Ci manca tantissimo, ci manca ogni giorno. E ancora non siamo riusciti ad avere giustizia”. D. T. racconta tutto, con immensa fatica, ma anche con grande fermezza. Il marito si è impiccato in un centro commerciale dell’Anconetano. Addosso aveva un biglietto: ‘Speravo di potervi dare una nuova vita. Vi voglio bene. Siete state le persone che mi hanno amato più di tutte’. Lavorava in un’azienda di prodotti ittici del posto: da tempo “lui aveva notato che si utilizzava l’asciugacapelli per eliminare la colla delle etichette con la data di scadenza apposta dal produttore – racconta la vedova –, si rimuovevano le etichette e se ne apponevano di nuove con date di scadenza successiva” di diversi giorni.