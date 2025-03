Fanpage.it - Salmo critico sull’uso dell’autotune: “È la furbata del secolo, ne parla bene solo chi non sa cantare”

In occasione dell'intervista a Fanpage perre di Gangs of Milano,- che recita e cura la colonna sonora della serie Sky -della polemica di queste settimane sull'autotune: "Chi nesono quelli che non sanno. È ladel; come ha detto Elio, è un doping". E sul problema di usarlo ai concerti: "Non esiste che se fai musica non sei capace dile tue canzoni dal vivo".