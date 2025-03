Anteprima24.it - Salerno, un nuovo polo scolastico in via Di Palo: ruspe al lavoro

Tempo di lettura: < 1 minutoNascerà unin via Di, a, sulle "ceneri" della demolizione della ex scuola Gatto. Stamaniin azione per demolire uno dei due plessi dell'ex scuola Gatto. Al suo posto, con un finanziamento della Regione Campania, verrà realizzato unedificio che ospiterà undell'infanzia rivolto ai bambini da zero a sei anni. Il progetto è stato promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili e realizzato dal Servizio Manutenzione e Patrimonio edilizio.