Zon.it - Salerno si prepara a una Pasqua da Record: boom di turisti in arrivo

Leggi su Zon.it

si appresta a vivere unaall’insegna del turismo, con numeri che si preannunciano particolarmente elevati. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino eToday, le aspettative degli operatori del settore sono altissime, con una seconda metà di aprile che promette ottimi risultati.Domanda in crescita, anche dall’esteroL’interesse per la città è in forte aumento: il 60% delle richieste proviene dall’estero, in particolare da Germania, Regno Unito, Francia e Polonia, mentre il restante 40% riguarda il turismo interno. Sebbene non tutte le richieste si traducano in prenotazioni effettive, il trend appare estremamente positivo.Pernottamenti in aumentoUn altro dato significativo è l’incremento della durata media dei soggiorni: i, soprattutto italiani, tendono a fermarsi più a lungo, con una permanenza che è passata da due a tre notti.