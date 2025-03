Zon.it - Salerno: interruzione idrica in centro per lavori di manutenzione

Lunedì 24 marzo, dalle 9:00 alle 13:00, diverse famiglie deldidovranno fare i conti con la sospensione dell’erogazione. Il provvedimento si rende necessario per consentire un intervento distraordinaria in Corso Vittorio Emanuele.Le zone interessate dal disagio saranno:Corso Vittorio Emanuele (da Piazza Sedile di Portanova a Via Velia)Vicolo BarrieraVia TorrettaL’Avviso diSistemiLa societàSistemi avvisa che, al ripristino del servizio, l’acqua potrebbe temporaneamente risultare torbida o opalescente. Tuttavia, il fenomeno sarà risolvibile semplicemente lasciando scorrere l’acqua per qualche minuto prima dell’uso, senza che vi siano rischi per la potabilità.Fonte:TodaySegui ZON.IT su Google News.