Ilgiorno.it - Sale l’utile di Newlat: "Siamo solidi. Guardiamo al futuro pieni di fiducia"

Leggi su Ilgiorno.it

, il gruppo che controlla anche il marchio Polenghi Lombardo, ha chiuso il 2024 con ricavi per 2,77 miliardi di euro e con un utile netto salito da 135,1 a 142,3 milioni di euro. Il risultato operativo (ebit) è salito da 176,7 a 194,5 milioni, e l’indebitamento netto è migliorato dai 437,4 milioni del 2023 a 346 milioni a fine 2024 per effetto della generazione di cassa dall’attività operativa e dal miglioramento del capitale circolante del gruppo Princes. I risultati sono stati resi noti ieri. "Dati che mostrano latà del nostro gruppo, che ha saputo generare valore anche in un contesto macroeconomico caratterizzato da pressioni deflazionistiche sui prezzi, raggiungendo a fine 2024 un fatturato combined di 2,8 miliardi di euro –, ha dichiarato il presidente Angelo Mastrolia –.