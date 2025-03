Lopinionista.it - Sala: “Ho invitato il ministro Giuli. Serve l’aiuto del governo su museo Resistenza, Beic e Rubattino”

MILANO – “Sto invitando ila venire a Milano perche’ abbiamo tre progetti aperti. Uno e’ ilnazionale della– e sottolineo nazionale perche’ e’dele non di Milano – il secondo e’ lae il terzo e’, quindi abbiamo una serie di temi”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe, a margine dell’inaugurazione del progetto di housing sociale ‘Casa Caldera’, rispondendo alle domande dei cronisti.“Cosa possiamo fare e’ tutto ancora da capire. Dobbiamo parlarne con l’avvocatura. Ma intanto e’ importante sentire le loro opinioni”, ha aggiuntosull’incontro con i rappresentanti del Comitato ‘Famiglie sospese – Vite in attesa’, previsto per oggi. “Sabato ero a Roma, da tre settimane avevo confermato che sarei stato li’. Ma ho chiesto al mio capo di Gabinetto di incontrarli e di fissare un appuntamento” che avverra’, come detto, nella giornata odierna.