Sal Da Vinci per la prima volta live in Piazza del Plebiscito

Sal Daannuncia il concerto evento Stasera che sera! Special Edition che lo vedrà esibirsi per lain carriera indel, uno dei luoghi simbolo della sua NapoliDopo il trionfo al Teatro Augusteo con lo spettacolo Stasera. che sera!, che ha accolto oltre 40.000 spettatori in sole 24 repliche, Sal Daci dà appuntamento al prossimo 6 settembre con Stasera che sera! Special Edition: una serata-evento, consacrazione dei suoi oltre 40 anni di carriera, che lo vedrà esibirsi per lain uno dei luoghi simbolo della città di Napoli,del. Un vero e proprio regalo dell’artista alla sua città, un concerto che sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i più grandi successi di una delle personalità più amate della scena musicale nazionale.