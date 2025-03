Ilgiorno.it - Sacrificio, dolore e solidarietà. Tutta la comunità si stringe a ricordare le vittime del Covid

Monza ha celebrato ieri la Quinta giornata nazionale in memoria delledel Coronavirus in un toccante momento istituzionale di raccoglimento. La commemorazione è avvenuta presso la stele posta nel giardino all’ingresso del cimitero urbano nel dicembre 2021. Dopo la benedizione dell’arciprete monsignor Marino Mosconi, a prendere la parola sono stati il sindaco Paolo Pilotto, il Capo di Gabinetto della Prefettura di Monza e Brianza Giacomo Pintus e il direttore generale di Irccs San Gerardo Silvano Casazza. "Furono tre i sentimenti prevalenti allora - esordisce Casazza -: la paura per qualcosa di nuovo che non conoscevamo, latra istituzioni, associazioni e persone, e la speranza, alimentata dalle vaccinazioni che ci hanno fatto pensare che una via d’uscita ci fosse. Oggi la memoria ci richiama a chi ha dato la vita ed è stato vittima di questa pandemia".