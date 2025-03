Justcalcio.com - Sacchi: “Milano avrebbe dovuto firmare Lopetegui”

2025-03-07 13:15:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:L’allenatore delle due Europa consecutiveÈ chiaro A chi sarebbe piaciuto vedere la panchina occupare in cui divenne una leggenda. ArrigoIn un’intervista con “Gazzetta Dello Sport”, ha mostrato il suo sostegno a Julen: “aveva sceltocome allenatore per questa stagione. Poi, Mentre i fan si ribellaronoperché hanno ritenuto chefosse un profilo un po ‘adatto, Si è deciso di concentrarsi su Fonseca Ciò, tuttavia, non aveva un curriculum particolarmente importante. BENE, Quella è stata la prima falsa commedia”si è identificato con l’allenatore basco, riferendosi alla situazione in cui si è verificato il Milan quando si è verificata la sua firma.