Sport.quotidiano.net - Sabato a Firenze la festa delle due ruote con Yamaha. I suoi primi 50 anni: c’è Agostini a casa Fani

Buon compleanno. E che compleanno, visto che le candeline da spengere raccontano un numero assolutamente speciale: il 50. Così il motociclismo fiorentino si prepara a brindare ai 50diMotors, lì, dove la passione per la velocità e le dues’incrocia alla perfezione con le emozioni della MotoGp. E non a caso la giornata di(ovvero) sarà presentata da Vera Spadini, voce e volto di Sky Sport MotoGP. E poi. poi ecco la storia del Motomondiale, la Leggendadue, ovvero Giacomo, che nell’occasione sarà a, come ospite d’onore e sicuramente al centro dell’evento con iricordi e i’appunti’ sull’attualità della MotoGp. L’evento si svilupperà su tre momenti-location a, creando un itinerario coinvolgente per tutti i partecipanti e per chi ama il mondodue