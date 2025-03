Inter-news.it - Rudiger: «Bastoni mi sembra un leader! In Italia il migliore»

Antonioquest’oggi è stato protagonista nella conferenza stampa di vigilia di-Germania, andata dei quarti di UEFA Nations League. Il difensore del Real Madrid apprezza uno dell’Inter: Alessandro. SFIDA – Antonioha parlato prima della partita di domani a San Siro: «-Germania è sempre una grande partita, c’è una rivalità antica e giocare in questo stadio sarà incredibile. Sono molto contento di incontrare di nuovo Spalletti, è stato un allenatore molto importante in una fase iniziale della mia carriera. Mi ha insegnato molto e sono contento di vederlo, anche se ora sono qui per cercare di vincere. Sarà una bella partita, l’sarà un avversario difficile da affrontare per la loro qualità e per il loro allenatore. L’è stato un campionato importante, sono stato molto bene e come difensore ho imparato tanto».