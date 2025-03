Anteprima24.it - Rubano: “De Luca nel Sannio? Visiti con Mastella gli ospedali di Benevento e Sant’Agata”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, è in visita nel, precisamente a San Salvatore Telesino, per l’inaugurazione di Campo Pozzi. Chissà se troverà il tempo di visitare anche i duedel territorio, quello die quello dide’ Goti: sarebbe un’occasione importante per rendersi finalmente conto della situazione drammatica in cui versano le nostre strutture sanitarie. Una situazione causata dai nove anni del suo “buongoverno”. Se non dovesse conoscere la strada, suggerisco al presidente Dedi farsi accompagnare dal sindaco di, Clemente, con cui è oggi a braccetto per parlare di chissà quali altri accordi mettendo da parte la salute dei cittadini”.Lo scrive in una nota Francesco Maria, deputato di Forza Italia e vicesegretario azzurro della Campania.