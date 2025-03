Anteprima24.it - Rubano: “De Luca animato dalla propaganda, ma gli manca la candidatura. Mastella disperato”

"Comprendo il nervosismo del Presidente Vincenzo De. Trovarsi alle battute finali di un ko certo non deve essere cosa semplice. La tensione sale e lui si lascia andare in risibili attacchi. Parlano i fatti e mai laelettorale. Mi spiace ricordare anche al Presidente uscente, che non ha bisogno di questa, perché il suo stesso partito, ormai esausto, ne ha decretato il pensionamento. Parimenti al suo collegaanche lui sembra per prima cosa non tollerare la mia età anagrafica e nemmeno il fatto che nessuno lo vuole, nemmeno il Pd e i 5stelle. Vorrei far loro notare che il mio impegno politico e la mia dedizione alle cause del territorio non si commisura con l'età, ma con i fatti concreti, i risultati e con l'ampio consenso del mio collegio.