Sport.quotidiano.net - Rrapaj, capitano coraggioso: "Un derby da vincere"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nato a Palestrina, in provincia di Roma, origini albanesi, residente a Forlimpopoli, cresciuto nel Forlì, dove ha giocato 4 stagioni in 3 ‘slot’ differenti, ma ‘vincente’ col Ravenna, nel 2017, quando conquistò la serie C. Paolino, che nel frattempo è diventato ildei giallorossi, oggi ha 27 anni ed è l’uomo del. Mezzala e, ora, esterno, è l’anima del Ravenna., le sfumature lessicali hanno il proprio peso.decisivo o ‘solo’ importante? "Inutile nasconderlo, si tratta di una sfida molto importante. Però, il campionato non finisce domenica. Dopo il, ci saranno infatti altre 6 gare, dunque non è un match decisivo per le sorti del campionato". Il Forlì è partito da outsider e si è ritrovato in testa. Se l’aspettava? "Sì, perché conoscevo i giocatori e l’allenatore.