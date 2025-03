Rosso Veneziano ultimo capitolo della saga della Contessa Rossa di Niky Marcelli | presentazione a Roma

Leggi su Ildenaro.it

Un parterre di aristocratici ha applaudito il “debutto in società” di “”, il nuovonzo del giornalista e scrittore, quarto e(almeno nelle intenzioni dell’autore) dell’avvincentede “La”. Nell’ormai classico ritrovo “ano”, la libreriana Mondadori di via Piave, per la primaufficiale del libro edito da Edizioni StreetLib (635 pagine, 27 euro) si sono ritrovati artisti, intellettuali, svippati e blasonati, ormai aficionados delle avventurecontessinaSara Varzi di Casteldelbosco esua inseparabile amica giornalista Anna “Care” Caremoli. Le due affascinanti eroine uscite dalla penna distavolta si trovano ad agire nella magica e misteriosa Serenissima, tra calli e campielli, sfarzosi palazzi nobiliari e lugubri isole abbandonate, dove aleggia ancora la splendida e controversa figura di Veronica Franco, per scoprire l’arcano che ruota intorno a, pittore “maledetto” allievo di Tintoretto e amantefiglia Marietta, affogato in laguna come eretico nella seconda metà del XVI secolo e condannato alla damnatio memoriae.