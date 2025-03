Sport.periodicodaily.com - Romania-Bosnia: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la prima giornata del gruppo H di qualificazione ai Mondiali 2026. Le due squadre devono iniziare con il piede giusto per non compromettere il loro cammino.si giocherà venerdì 21 marzo 2025 alle ore 20.45 presso l’Arena Nationala di Bucarest.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rumeni vogliono confermarsi tra le nazionali più emergenti del panorama continentale. Dopo un ottimo Europeo e una Nations League impeccabile, con sei vittorie su sei partite, la squadra del ct. Lucescu vuole tornare a disputare il Mondiale al quale non partecipa da 27 anni. Ici sono in cerca di riscatto dopo un anno avaro di soddisfazioni. La Nazionale di Barbarez è reduce da un girone di Nations League nel complesso soddisfacente, con il terzo posto dietro Germania e Olanda.