Romana Petri riscrive la storia di Flannery O’Connor e la trasforma in un romanzo audace

Dopo “Rubare la notte” (Mondadori), in cui a mescolarsi in un’unica traccia erano uno dei romanzi più popolari al mondo, “Il piccolo principe”, e la vita del suo autore, Antoine de Saint-Exupéry, un personaggio che da solo sarebbe valso unatorna in libreria con un altro saggio d’autore, che saggio non è, ma unvero e proprio con al centro una delle scrittrici più importanti del Novecento:. “La ragazza di Savannah” (Mondadori) è ladi un inseguimento, ladi una scrittrice che ne tallona un’altra, la sua protagonista, restituendo ai lettori il ritratto inedito di una ragazza americana di buona famiglia e di solidi principi pronta a stupire grazie al suo piglio e al talento.Affetta da lupus, la stessa malattia per cui trovò la morte il suo amato padre,, una delle voci più dirompenti della letteratura americana, ci ha lasciato in realtà solo due romanzi – “La saggezza del sangue” e “Il cielo è dei violenti – e, insieme ai romanzi, varie raccolte di racconti.