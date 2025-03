Roma usavano l’ascensore come deposito per la droga | arrestati due giovani pusher

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 marzo 2025- Avevano preso in “comodato d’uso”di un condominio in via dell’Archeologia e lo utilizzavanoper lada smerciare.A bloccare il “sali e scendi” di due spacciatori, di 19 e 26 anni, sono stati gli investigatori del VI Distretto Casilino che, nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale die mirata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, avevano già da tempo individuato nel 26 tunisino colui che gestiva le consegne dinel quartiere di Tor Bella Monaca tramite un suo fidato.Lo stop è arrivato qualche giorno fa, quando i poliziotti, dopo aver individuato la loro piazza di vendita, hanno aspettato che si presentassero per le consegne del giorno.Così hanno osservato i movimenti del fornitore: dalla piazza, al, di nuovo alla piazza.