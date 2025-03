Romadailynews.it - Roma, trovati con 99 carte di credito: due arrestati

I Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaEur hanno arrestato un 40enne della provincia di Caserta e un 52enne di Napoli, entrambi con precedenti e senza occupazione, con l’accusa di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento.I due sono stati fermati nel pomeriggio mentre si trovavano in atteggiamento sospetto a bordo di un’auto nei pressi di una banca a circonvallazione Gianicolense.La perquisizione del veicolo ha portato al ritrovamento di 99bancomat intestate a persone diverse. Dalle verifiche è emerso che almeno sette di queste erano state usate poco prima per effettuare prelievi presso lo sportello ATM della filiale, come confermato dalle ricevute ancora in loro possesso. Durante i controlli personali, il 40enne è stato trovato con 950 euro in contanti.