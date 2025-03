Sololaroma.it - Roma, scatta l’ora di Pellegrini: il piano di Ranieri per rilanciarlo

Lasi prepara ad affrontare un momento cruciale della stagione senza il suo uomo più talentuoso, Paulo Dybala, ma con la speranza che Lorenzopossa finalmente prendersi sulle spalle la squadra. Il capitano giallorosso ha vissuto un’annata complessa, ma ora ha l’occasione – e la responsabilità – di guidare la rimonta verso la Champions League.Stagione difficile perNon è un segreto che questa stagione sia stata piena di ostacoli per lui, tra infortuni a ripetizione che ne hanno condizionato la condizione fisica, scelte tecniche che spesso lo hanno visto relegato in panchina (specialmente nelle gare cruciali contro l’Athletic Club) e i problemi in Nazionale, culminati con l’espulsione contro il Belgio e la mancata convocazione da parte di Spalletti.L’arrivo di, che avrebbe dovuto rappresentare una rinascita, non ha portato immediatamente i frutti sperati.