Sololaroma.it - Roma, Ranieri si affida ad Hummels: Lecce per il rilancio

La sosta Nazionali entra sempre di più nel vivo e lasta recuperando le energie, per un finale di stagione cruciale. I giallorossi si sono lasciati alle spalle una vittoria per 1-0 con il Cagliari di misura, grazie ad una prova di carattere e di grinta. La squadra sta tenendo il giusto ritmo in questo inizio 2025 ed ha messo nel mirino il 4° posto, che in questo momento dista solo quattro punti. I capitolini stanno iniziando a limare i dettagli in vista della partita con il, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare.Claudioè consapevole che l’avversario sia ostico e che vada messo al tappeto con una prestazione perfetta. Il coach di Testaccio avrebbe le idee chiare sugli interpreti del suo 3-4-2-1, con uno sguardo che va necessariamente al reparto difensivo.