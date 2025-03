Sololaroma.it - Roma, Ranieri: “Senza Dybala tutti dovranno dare qualcosa in più”

Per la terza volta in carriera, a Claudioè stato consegnato il Premio Maestrelli. Dopo la cerimonia, il tecnico dellaha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sì, è la terza volta che vengo premiato al Premio Maestrelli. Mi fa molto piacere, è un personaggio unico nella storia del calcio italiano, un signore vero. Fa sempre piacere ricevere un riconoscimento così importante. E poi, se la squadra sta andando bene, è ancora meglio. Adesso arriva il difficile, perché il campionato è apertissimo:sono in lotta per la vittoria finale, per chi deve anin Europa, in Champions League, e chi si deve salvare“. Sui risultati dellanel 2025: “Quando sono arrivato, ho pensato solo a cercare di fare bene, riportando autostima e positività ai ragazzi. Perché i ragazzi erano validi, ma non riuscivano a ritrovarsi; i risultati erano negativi.