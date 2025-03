Roma pestano 21enne e gli fratturano mandibola | caccia ad aggressori

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Sono in corso le indagini della polizia su un pestaggio avvenuto la notte tra sabato e domenica scorsi in via del Casaletto adi cui è stato vittima un ragazzo di 21 anni. Il giovane, che è stato picchiato a sangue da un gruppo di persone e ha riportato una doppia frattura .