Romadailynews.it - Roma, l’ospedale San Giacomo riaprirà: lavori al via nel 2026

Durante l’inaugurazione del nuovo pronto soccorso del Gemelli Isola Tiberina, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha confermato la riapertura delSandi.“Tra pochi giorni il progetto andrà in gara. Sarà una struttura per anziani, un pezzo chiave della storia sanitariana che tornerà a disposizione della città”, ha dichiarato Rocca.Nei prossimi giorni è prevista una conferenza stampa per illustrare i dettagli della nuova struttura, che avrà una vocazione specifica per i pazienti più fragili. “Confidiamo di avviare inel. Si tratta di un’opera da oltre 100 milioni di euro”, ha spiegato il governatore, sottolineando la necessità di nuovi posti letto per gli anziani.Secondo Rocca, la pressione sui pronto soccorso è aggravata dalla mancanza di strutture adeguate per la popolazione anziana.