Roma, l'infortunio di Dybala preoccupa: anche l'agente in città

di Pauloè un colpo durissimo per la, sia sul piano tecnico che emotivo. Le ultime notizie confermano che si tratta di un problema serio, che richiederà un recupero attento e senza forzature. Inè sbarcatoil suo procuratore Carlos Novel per valutare tutte le opzioni possibili per recuperare al meglio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lae lo staff medico dovrebbero optare per una terapia conservativa. Questo significa evitare l’intervento chirurgico, puntando su trattamenti come l’innesto di fattori di crescita, che accelerano la rigenerazione dei tessuti. Tuttavia,questa strada impone circa 25 giorni lontano dal campo prima di iniziare un lavoro di riatletizzazione.Le partite che salteràSe tutto va liscio, il calendario prevede diverse assenze pesanti: oltre a Lecce-al ritorno della sosta per le nazionali,dovrebbe saltare i due scontri diretti contro Juventus (6 aprile) e Lazio (13 aprile), così come la sfida con l’Hellas Verona.