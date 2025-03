Sololaroma.it - Roma, l’andamento senza Dybala: il dato sorprendente

Leggi su Sololaroma.it

L’asdi Pauloè sicuramente un duro colpo per la. La decisione di farlo giocare contro il Cagliari, nonostante l’infiltrazione pre-Bilbao e la stanchezza accumulata, ha sollevato molti interrogativi. Ranieri, pur essendo un maestro nella gestione delle risorse, ha scelto di rischiarlo, forse nella speranza di chiudere in fretta una partita che si stava complicando. Dopo il gol di Dovbyk, avrebbe potuto preservarlo, ma la volontà di mettere in sicurezza il risultato ha prevalso. Ora, ladovrà fare i conti con la sua asnelle gare cruciali contro Juventus e Lazio, ma i numeri raccontano una storia più complessa e, paradossalmente, meno catastrofica di quanto si possa pensare.I numerimente, come riportato dal Corriere della Sera, laha tenuto un ritmo migliorela Joya.