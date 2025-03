Ilgiornaleditalia.it - Roma, inaugurato nuovo Pronto soccorso ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

All'interno anche una Culla per la vita, 19 mar. (Adnkronos Salute) - Taglio del nastro, a, per ildell', che ora disporrà di una superficie di 700 metri quadri invece dei precedenti 450, con percorsi dedicati per le diverse