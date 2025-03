Romadailynews.it - Roma, inaugurato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola

È statoil, completamente ristrutturato e ampliato per migliorare l’assistenza ai pazienti. La struttura ora si estende su una superficie di 700 metri quadrati, rispetto ai precedenti 450, con percorsi dedicati per diverse tipologie di emergenze, tra cui un’area specifica per ostetricia e ginecologia.Sono stati inoltre rinnovati gli spazi per la diagnostica radiologica e migliorata la viabilità esterna per garantire un accesso più rapido alle ambulanze.Dotato di apparecchiature di ultima generazione e di un’area di osservazione breve intensiva (Obi) rinnovata, ilè stato progettato per ottimizzare la gestione delle emergenze, con un’attenzione particolare alle necessità sanitarie legate al Giubileo 2025.