Lapresse.it - Roma, Hummels e il rosso a Bilbao: “Il mio più grande errore in carriera”

Matstorna a fare mea culpa per il cartellinopreso contro l’Athleticnella gara che ha sancito l’eliminazione delladall’Europa League. “Ho fatto un esame di coscienza. Temo che possa essere stato il piùdella mia”, ha detto il difensore gialloparlando dell’espulsione rimediata durante gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, dopo undici minuti di gioco.Nel suo podcastha spiegato che nella suaha commesso “circa quattro errori di questa portata”, “piuttosto stupidi, ma spesso finiti bene” per le squadre in cui giocava. Come esempio, il 36enne ha citato uncontro il Real Madrid nella semifinale della Champions League 2013: “Ma poi vinci la partita per 4 a 1 e non pesa più come prima. Non hai buttato fuori la tua squadra da solo”.