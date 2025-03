Romadailynews.it - Roma, controlli nel quartiere Tufello: quattro arresti e 95 persone identificate

I Carabinieri della Compagnia diMontesacro, con il supporto del Nucleo Radiomobile Sezione Motociclisti, hanno condotto un’operazione di controllo straordinario nele nelle zone limitrofe, nell’ambito delle iniziative di sicurezza decise dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’attività ha portato all’arresto di.Un 48enne italiano, senza occupazione, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione diSan Basilio in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di, che ha disposto la sostituzione deglidomiciliari con la custodia cautelare in carcere. L’uomo deve scontare una pena residua di tre anni di reclusione per reati commessi nella Capitale.Successivamente, i Carabinieri della Stazione diCittà Giardino hanno fermato per un controllo un 19enne albanese, già noto alle forze dell’ordine.