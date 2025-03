Sololaroma.it - Roma, autocritica Hummels: “Contro l’Athletic il più grande errore della mia carriera”

A poco meno di una settimana di distanza dall’eliminazione in Europa League, in casala delusione resta forte soprattutto per non aver potuto giocare alla pari la gara di ritorno. L’espulsione a freddo diha infatti condizionato tutto il prosieguo del match, con i giallorossi costretti a giocare quasi tutta la partita in inferiorità numerica eBilbao che con il 3-1 finale ha ribaltato il risultato dell’andata. Uninaspettato per un giocatore del suo calibro esua esperienza, con un futuro che resta tutto da scrivere, anche se le possibilità di un suo addio sarebbero decisamente cresciute.: “Non era da cartellino rosso, sono rimasto molto sorpreso”A tornare sull’episodio del San Mames è stato lo stesso, che nel corso del suo podcast Alleine ist schwer ha fatto decisamenteriguardo il gravecommesso: “Ho fatto un esame di coscienza.